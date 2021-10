Le taux le plus élevé des incidents de violence au cours du mois de septembre 2021 a été recensé dans la région du Sahel (Monastir, Sousse, Mahdia), avec un taux de 34,6%, suivie de la région du centre (Kairouan, Sidi Bouzid, Gafsa, Kasserine) à 26%, arrive en 3ème position le Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana, La Manouba), à plus de 15%, selon le rapport mensuel sur le phénomène de violence publié par le Forum tunisien sur les droits économiques et sociaux (FTDES).

Le gouvernorat de Monastir se hisse en tête de liste avec un taux de violence de plus de 23% enregistré au cours du mois de septembre, suivi de ceux de Sidi Bouzid et Gafsa (11,5% chacun) et de Sousse (7%).

Les femmes occupent le premier rang des victimes de violence avec plus de 46%, arrivent très loin les hommes (27%) de l’ensemble des victimes, selon le même rapport.

Selon le FTDS, les cas de violence recensés en septembre dernier se répartissent en violence criminelle (80%), violence institutionnelle (15,4%) et violence économique (3,8%).