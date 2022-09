Plusieurs personnalités sportives ont souligné le rôle important des dirigeants dans l’encadrement des supporters et leur sensibilisation aux dangers de la violence dans les espaces sportifs, considérant que l’application de la loi est indispensable pour contenir ce fléau.

Ali Benzarti, président de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), estime que l’application de la loi contre les émeutiers et les fauteurs de trouble reste la solution la plus sûre pour contenir le phénomène de la violence dans les stades.

Il assure que les matches de basket-ball en Tunisie n’ont pas enregistré d’actes de violence puisque la Fédération a été ferme dans l’application de la loi, qu’il s’agisse de la présence du public ou du respect de la validité des salles.

Il attire l’attention sur le fait que la FTBB a tenu à limiter la présence du public aux détenteurs d’abonnements, affirmant qu’au cas où l’un des participants commet des actes de violence, son abonnement sera confisqué et il sera interdit d’accéder à la salle pour toute une année.

“Le dirigeant sportif est lui-même passible de pénalités et d’amendes en cas du moindre problème pendant les matchs, d’autant plus que sa place est parmi les supporters”, a-t-il ajouté.

Il ajoute que “le terrain reste pour les joueurs, le staff technique et médical, et toute personne impliquée dans des actes de violence ou provoquant le chaos à l’intérieur des salles sera passible de sanctions et exposée à des peines”.

De son côté, Youssef Arfaoui, membre de l’instance dirigeante du Stade Tunisien, a souligné que le responsable sportif doit jouer un rôle d’encadrement et de sensibilisation auprès du public pour lutter contre la violence dans les stades, ajoutant qu’en l’absence de comités des supporters, il faut impliquer les supporters eux mêmes dans les réunions précédant l’organisation des matches.

“Le dialogue doit être ouvert au public, aux groupes socios, à l’autorité de tutelle et à toutes les parties intervenantes”, a-t-il souligné, ajoutant que les institutions de l’Etat doivent fournir toutes les conditions appropriées pour garantir le droit des supporters d’accéder aux stades.

Pour sa part, Tarek Sayadi, porte-parole officiel de l’US Monastir, estime que le dirigeant sportif ne devrait pas contribuer à l’alimenter la tension par des déclarations enflammées pouvant mener à des réactions violentes des supporters.

“Le responsable sportif a l’obligation d’encadrer les supporters et de chercher des solutions pour lutter contre ce phénomène”, a-t-il fait remarquer, mettant l’accent sur la nécessité de faire preuve de fermeté dans l’application de la loi dans ces conditions.

“Suivre les expériences européennes, qui empêchent la fréquentation des supporters avec les groupes possédant des casiers judiciaires liés à la violence dans les stades, et enlever les barrières séparant les tribunes du terrain, comme c’est le cas en Angleterre, sont entre autres solutions pouvant résoudre ce problème”, a-t-il ajouté.

Il est à rappeler que le ministère de la Jeunesse et des Sports, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, organise, mercredi 28 septembre 2022 à Tunis, un colloque national sur la lutte contre la violence dans les espaces sportifs.