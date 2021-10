Le porte-parole du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES), Romdhane Ben Amor, critique les pressions européennes sur la Tunisie en matière de contrôle des côtes et la mise en échec des tentatives de migration irrégulière.

” Au cours des dix dernières années, les autorités tunisiennes ont empêché plus de 42 000 migrants d’atteindre les côtes italiennes. Et au cours des neuf derniers mois, 19 400 migrants ont été interceptés, ce qui représente 46% du total des migrants interceptés en dix ans “, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse tenue en ligne, mardi 12 octobre 2021, pour présenter le rapport du mois de septembre sur les mouvements sociaux et la migration.

Ben Amor accuse l’Italie et la France d’imposer à la Tunisie de contrôler rigoureusement les frontières pour empêcher les migrants irréguliers d’atteindre leurs pays sachant que la mission de sauvetage en mer est essentiellement attribuée aux pays européens.

En septembre dernier, 3 200 migrants ont été empêchés d’atteindre l’Italie, enregistrant ainsi, une augmentation de 57% par rapport à septembre 2020. En revanche, 1 655 migrants sont arrivés en Italie, soit une baisse de 15% par rapport à la même période l’année dernière.

Il estime que ces chiffres montrent la forte pression exercée par les pays européens sur la Tunisie, ce qui menace la dignité des migrants et leur droit à la mobilité même dans leur pays puisqu’ils sont également empêchés de se déplacer vers les zones côtières tunisiennes.

A noter que la région de Sfax occupe toujours la première place au niveau des opérations de migration interceptées avec un taux de 41% enregistré en septembre dernier.