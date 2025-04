La coopération, la sécurité, la stabilité dans la région méditerranéenne, la migration irrégulière, la lutte contre la contrebande et la traite des êtres humains ont constitué les principaux axes de la rencontre qui s’est tenue lundi à l’hémicycle du Bardo entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, et deux députés italiens membres du Parlement européen. Il s’agit du rapporteur permanent chargé du dossier tunisien au sein de la Commission des affaires étrangères du Parlement européen Giorgio Gori et du président de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe Ruggiero Razza.

Bouderbala a réaffirmé, lors de l’entretien, le soutien constant de la Tunisie aux efforts visant à renforcer la sécurité et la stabilité en Méditerranée. Il a souligné que l’approche tunisienne en matière de migration est fondée sur le respect des lois et des conventions internationales.

Le président de l’ARP a souligné le besoin d’une approche régionale impliquant les pays de l’Union européenne et ceux de la rive sud de la Méditerranée pour une solution durable à la migration irrégulière, saluant l’initiative italienne en la matière.

Il a exprimé l’inquiétude de la Tunisie face aux agressions répétées visant le peuple palestinien et insisté sur la nécessité pour l’Union européenne de contribuer à une solution juste à cette crise et de faire pression pour mettre fin à l’impunité de l’entité sioniste et son non-respect des résolutions internationales.

Sur un autre plan, Bouderbala a souligné l’importance du rôle du dialogue parlementaire dans le renforcement des relations tuniso-européennes, rappelant à ce titre la création par l’ARP d’un groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l’Union européenne.

Les députés européens, qui étaient accompagnés de l’ambassadeur de l’Union européenne à Tunis Giuseppe Perrone, ont de leur côté, mis l’accent sur l’importance de l’action conjointe pour lutter contre la migration irrégulière, soulignant la nécessité de concevoir des cadres juridiques adéquats et de mieux investir dans les voies légales de migration.

Ils ont salué les efforts déployés par la Tunisie pour réduire le nombre de migrants irréguliers vers l’Europe, appelant à poursuivre cette coopération, notamment au niveau parlementaire, aussi bien entre la Tunisie et l’Italie que dans le cadre plus large des relations tuniso-européennes.

Les parlementaires européens ont en outre mis en avant le caractère privilégié des relations tuniso-italiennes, illustré par la forte présence économique italienne en Tunisie et le nombre important des accords de coopération conclus dans divers domaines. Ils ont, d’ailleurs, précisé que leur visite visait à explorer de nouveaux mécanismes de coopération entre les deux institutions parlementaires.

Les deux parties ont insisté sur l’importance majeure de la cause palestinienne pour l’avenir de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée, appelant à intensifier les efforts internationaux pour soutenir cette juste cause et mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.