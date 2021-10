Amel Moussa, désignée à la tête du ministère de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, est enseignante universitaire de sociologie à la Faculté des Lettres de La Manouba. Elle est aussi journaliste et poétesse. Ses deux recueils de poésie ont été traduits en italien, espagnol, français, polonais, allemand et tchèque.

Sa participation à la 60ème session de la poésie «Lerici Pea» en 2014 lui a valu le premier prix, lequel lui a été décerné par un jury composé de poètes et critiques italiens et européens.

