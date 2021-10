Le Cameroun devient le 19ème État membre africain de l’ACA, avec une contribution au capital souscrit de 11,37 millions d’euros, grâce au soutien financier de la Banque européenne d’investissement (BEI).

Cette adhésion lui permettra de bénéficier des garanties de l’ACA pour soutenir le développement des exportations, d’attirer plus d’IDE et d’améliorer le commerce régional et international.

Cette adhésion à l’ACA arrive à point nommé puisqu’elle est inscrite dans la stratégie nationale de développement 2020-2030 (SND30) du Cameroun, dont l’objectif est de faire du Cameroun un pays émergent par le développement de ses exportations et à l’ouverture de ses marchés locaux aux investissements étrangers.

L’ACA a couvert plusieurs des projets phares au cœur des plans stratégiques nationaux des Etats membres africains. La plupart de ces projets sont considérés comme essentiels pour accélérer le développement socio-économique et générer des flux d’investissements étrangers.

Suite à cette adhésion, Sylvester Moh Tangongho, DG du Trésor du ministère des Finances, a déclaré : « Le Cameroun se réjouit … d’entrer officiellement dans le capital de l’ACA. C’est un événement important pour notre pays, qui est résolument tourné vers l’appel et l’accompagnement des investisseurs nationaux et étrangers. L’ACA nous offre des garanties supplémentaires à ce sujet… ».

Manuel Moses, DDG de l’ACA, félicite le gouvernement du Cameroun pour son engagement envers l’ACA, ceci représente une expansion de l’ACA dans la région de l’Afrique Centrale. Nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement et le secteur privé pour identifier les projets prioritaires et offrir nos solutions d’atténuation des risques pour la reprise économique post-pandémique et les initiatives de financement du développement du Cameroun ».

Thomas Östros, vice-président de la BEI, estime qu’« il est essentiel de débloquer les investissements et faciliter le commerce pour assurer le développement économique et renforcer la résilience face aux divers défis sanitaires, commerciaux et sociaux liés à la pandémie de Covid-19. La Banque européenne d’investissement (BEI) est heureuse de soutenir l’adhésion du Cameroun à l’ACA, ce qui lui permettra de bénéficier de l’assurance-investissement et de favoriser ainsi une croissance durable dans les années à venir…».



L’adhésion des Etats à l’ACA est soutenue par la Banque européenne d’investissement qui, à ce jour, a accordé un prêt concessionnel d’un montant total de 49,11 millions d’euros (environ 57,5 millions d’USD) pour l’adhésion du Bénin, du Cameroun, du Niger et du Togo. La BEI soutient également le Tchad, le Burkina Faso et le Sénégal, qui devraient bientôt finaliser leurs modalités d’adhésion à l’ACA.

À propos de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique

L’ACA a été fondée en 2001 par des États africains afin de couvrir les risques commerciaux et d’investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. L’ACA fournit principalement de l’assurance risques politiques, de l’assurance-crédit et des cautions.

En 2020, l’ACA a déclaré des expositions brutes de 6,3 milliards d’USD et un bénéfice net de 39,4 millions d’USD, ces résultats étant attribuables à une forte demande du secteur financier international et des gouvernements africains pour les solutions d’assurance de l’ACA.

Depuis sa création, l’ACA a soutenu des investissements et des échanges commerciaux d’une valeur de 66 milliards d’USD en Afrique. Et depuis plus de dix ans, l’ACA a maintenu sa notation de crédit « A/Stable » de Standard & Poor’s pour sa solidité financière et son crédit de contrepartie. En 2019, l’ACA a obtenu une notation « A3/Stable » de Moody’s.

SOURCE : African Trade Insurance Agency (ATI)