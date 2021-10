Un accord de partenariat et de coopération unit désormais Vivo Energy Tunisie (la société qui distribue et commercialise les produits Shell en Tunisie) et l’Ecole nationale des ingénieurs de Tunis (ENIT).

L’accord a été paraphé à l’ENIT par le directeur de l’ENIT, Kamel Ben Saad, et le directeur général de Vivo Energy Tunisie, Mohamed Bougriba, en présence de plusieurs professeurs.

Il s’agit de renforcer le partenariat – qui dure depuis huit ans – entre l’ENIT et Vivo Energy Tunisie, pour permettre un enrichissement mutuel dans l’ensemble des domaines éducatifs via la réalisation d’actions visant à :

Favoriser la professionnalisation et l’employabilité des élèves-ingénieurs de l’ENIT ;

Faciliter l’ouverture des enseignants-chercheurs et des élèves-ingénieurs sur l’environnement économique et social ;

Positionner Vivo Energy Tunisie, comme partenaire opérationnel de l’Université en général et de l’ENIT en particulier, apportant un plus à l’épanouissement académique, social et environnemental de ses élèves-ingénieurs et enseignants.

Ce partenariat portera sur plusieurs axes. D’abord, l’intervention de cadres et d’experts de Vivo Energy Tunisie dans le cadre de séminaires, conférences et événements organisés par l’ENIT aussi bien sur des thèmes techniques que sur des thèmes de développement, telle que la gestion de carrière. Ceci vise à mettre en avant l’expérience de Vivo Energy Tunisie et le savoir-faire de ses cadres.

Pour l’année universitaire 2021-2022, trois cadres de Vivo Energy assureront une intervention dans le cadre du mastère « International master program on renewable energy systems for Africa », et ce pour couvrir les aspects de la distribution pétrolière et de la gestion de projet.

Le deuxième axe porte sur l’insertion des élèves-ingénieurs de l’ENIT dans l’environnement professionnel, via les visites aux installations, centres emplisseurs et dépôts pétroliers de Vivo Energy Tunisie et au cours de stages et Projets de fin d’études effectués dans les différentes entreprises du groupe.

Cheval de bataille de Vivo Energy Tunisie dans le cadre de ses programmes de responsabilité sociétale, l’entrepreneuriat figure également parmi les axes sur lesquels porte le partenariat ENIT-Vivo Energy et ce, à travers la contribution à des actions favorisant l’entrepreneuriat auprès des élèves-ingénieurs de l’ENIT.

Mohamed Bougriba s’est dit fier quant à ce partenariat : « nous nous réjouissons de pouvoir contribuer aux programmes pédagogiques et mettre notre savoir-faire à disposition des élèves ingénieurs d’une institution aussi prestigieuse que l’ENIT. Nous sommes d’autant plus enchantés de pouvoir les accompagner sur le chemin du développement de leurs compétences dans l’objectif d’atteindre leur plein potentiel ».

Commentant cette cérémonie de signature, Kamel Ben Saad, Directeur de l’ENIT a déclaré « Je suis très ravi de la collaboration entre l’ENIT et Vivo Energy Tunisie qui consolide les réalisations que nous avons faites ensemble sur les huit dernières années. Les programmes issus de notre collaboration viennent renforcer les compétences des élèves ingénieurs de l’ENIT et leur offrir de belles opportunités de développement ».

A propos de Vivo Energy :

Vivo Energy exerce ses activités et commercialise ses produits dans des pays du nord, de l’ouest, de l’est et du sud de l’Afrique. Le Groupe possède un réseau de plus de 2 400 stations-service dans 23 pays, exploitées sous les enseignes Shell et Engen, et exporte des lubrifiants dans plusieurs autres pays africains. Son offre dans les stations-service comprend des carburants, des lubrifiants, des services de cartes, des boutiques, des cafés, des restaurants et des services hors carburant.

Il fournit également aux entreprises des carburants, des lubrifiants, du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des solutions d’énergie solaire dans divers secteurs, comme la marine, les mines, la construction, l’électricité, le transport, les grossistes et la manufacture.

La société compte environ 2700 employés, dispose de plus d’un million de mètres cubes de capacité de stockage de carburants et possède une co-entreprise, Shell and Vivo Lubricants B.V., qui approvisionne, mélange, conditionne et fournit les lubrifiants de marque Shell.

Vivo Energy plc a été cotée pour la première fois à la bourse de Londres, elle est membre de l’indice boursier FTSE 250, avec une cotation secondaire de la bourse de Johannesburg.

Davantage d’informations sur Vivo Energy : www.vivoenergy.com