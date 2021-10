Le forum de la francophonie “FEF Djerba 2021” se tiendra, les 21 et 22 novembre, à Djerba, sous le thème “Pour une croissance partagée dans l’espace francophone”, avec pour objectif de renforcer la coopération économique entre les pays de l’espace francophone dans de nombreux domaines, dont l’investissement et la numérisation.

Organisé par l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA – Tunisia), en partenariat avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre de commerce et d’industrie de Tunis (CCIT), ce forum constituera “l’événement économique le plus marquant” parmi les activités de la 18ème Edition du Sommet de la Francophonie, que la Tunisie organise du 15 au 22 novembre 2021, indique un communiqué de la FIPA.

Le “FEF Djerba 2021” qui sera ouvert par le président de la République Kais Saied, constitue une opportunité pour le renforcement de l’attractivité de la Tunisie en tant que site d’accueil stratégique pour les investissements étrangers.

Ce forum ambitionne d’offrir aux acteurs (hommes d’affaires, entreprises, institutions, porteurs d’idées de projets, experts et décideurs) représentants de la Tunisie et de plus de cinquante pays, entre membres permanents et membres observateurs, un cadre d’échanges permettant de renforcer le dialogue et d’identifier de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat entre les pays de l’espace francophone dans de nombreux domaines, dont les plus importants sont le partenariat, l’investissement et la numérisation.

Il vise, également, à débattre des enjeux de développement en fonction des objectifs de la stratégie économique de la francophonie adoptée pour la période 2020/2025 et à identifier des nouvelles perspectives globales et innovantes afin de répondre aux défis économiques, en raison de la situation sanitaire actuelle et ses impacts économiques et sociaux.

Les travaux du forum s’articulent autour de trois panels qui ont pour thèmes l’intégration des chaines de valeurs et densification des échanges dans l’espace francophone, le financement de l’Entreprise Privée pour une Meilleure Contribution dans une Croissance Partagée, et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans l’espace francophone à l’ère de la Transition Numérique.

Le “FEF Djerba 2021” prévoit, également, des rencontres multisectorielles de réseautage pour favoriser l’intégration économique et tisser des relations de partenariat entre les hommes d’affaires des différents pays de l’espace francophone.

La Cérémonie de Clôture Officielle sera marquée par l’attribution des “Prix FEF Djerba 2021” à une sélection de startups qui se sont distinguées à l’international pour leurs efforts et leur contribution active et efficace au soutien du processus de développement de la Francophonie.

La Tunisie d’aujourd’hui compte plus de 3 600 entreprises étrangères employant plus de 400.000 personnes profitant d’une compétence tunisienne reconnue à l’échelle internationale et permettant une meilleure intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales dans divers secteurs à fort potentiel; à savoir le secteur des composants automobiles, les composants aéronautiques et les activités numériques, selon la FIPA.