Le programme “Professionnalisation et usages numériques des industries culturelles et créatives” (PUNICC) est initié par l’Institut français de Tunisie (IFT) dans le cadre d’un fonds de solidarité aux projets innovants (FSPI) obtenu en 2021.

Il est destiné à soutenir l’écosystème culturel et créatif tunisien, plus précisément les secteurs du cinéma, de l’audiovisuel, de l’entrepreneuriat culturel et de l’entrepreneuriat numérique.

Trois axes d’accompagnement ont été mis en place : soutenir la professionnalisation des industries culturelles et créatives, notamment sur les sujets de leur médiation, distribution et promotion des biens et services qu’elles offrent, promouvoir l’entrepreneuriat numérique comme vecteur de croissance, d’inclusion et de décentralisation et accompagner la réflexion sur l’amélioration des conditions de travail des créateurs et le respect de la propriété intellectuelle.

Les projets postulant à cet appel devront, de manière non exhaustive, répondre à ces objectifs :

– proposer un projet de formation ou d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial culturel des secteurs identifiés

– solliciter un projet de formation ou d’accompagnement pour un/des entrepreneurs des secteurs identifiés ;

– proposer un projet de coopération entrepreneuriale franco-tunisien renforçant les synergies et le partage d’expertise entre les industries culturelles et créatives françaises et tunisiennes ;

– organiser une série d’événements ou d’actions permettant une prise de conscience collective sur les problématiques évoquées ci-dessus.

Cet appel à projets est destiné à trois catégories de bénéficiaires :

– les structures d’accompagnement à l’entrepreneuriat (incubateurs, accélérateurs, tiers lieux, réseaux professionnels et associations) ;

– les institutions publiques/privées tunisiennes et les entrepreneurs culturels et numériques tunisiens ;

– les consortiums regroupant les bénéficiaires précités sont également autorisés à postuler.

Le financement moyen des projets est compris entre 30 000 et 65 000 DT pour une durée d’un an.

Les critères de sélection sont les suivants:

– Lien avec les ICC identifiés prioritaires (cinéma, audiovisuel, entrepreneuriat numérique et culturel) ;

– Pertinence du projet vis-à-vis des objectifs de l’appel à projet ;

– Prise en compte du facteur genre ;

– Impact direct du projet sur les régions ;

– Impact direct du projet sur des publics éloignés des ICC ;

– Nombres de bénéficiaires ;

– Capacité à mesurer l’impact du projet ;

– Appel à l’expertise française.

Les dossiers de création doivent comporter une demande de subvention composée d’un pitch de 5 lignes, une note d’intention sur le format du projet et la cible visée et une lettre de demande de subvention signée du directeur et adressée au directeur de l’Institut français de Tunisie (3 pages maximum).

Quant au dossier technique, il doit regrouper la liste des ressources techniques et humaines nécessaires à la production du projet, une estimation des coûts liés à ceux-ci (budget prévisionnel) ainsi qu’un planning prévisionnel du projet.

Le dossier administratif et financier doit comporter une présentation de l’entité porteuse de projet, de son équipe et de ses réalisations passées, le statut juridique et le RIB de la structure demandeuse.

Dans le cas où une subvention de l’Institut français de Tunisie aurait été accordée par le passé, un compte rendu moral et financier est demandé

Pour candidater, un dossier complet doit être envoyé par courriel, avant le 30 octobre 2021, à l’adresse suivante : ~consultant.icc@institutfrancais-tunisie.com