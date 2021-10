Les préparatifs du XVIIIème Sommet de la francophonie, prévue, les 20 et 21 novembre sur l’île de Djerba avancent, aujourd’hui, à grands pas, a affirmé Karima Bardaoui, porte-parole du Sommet, démentant ainsi l’information relayée par des médias sur une éventuelle annulation de l’événement ou un changement de pays hôte.

“Une délégation technique de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) se trouve actuellement à Djerba pour constater de visu l’avancement des travaux d’aménagement des espaces devant abriter cet événement”, a-t-elle souligné.

Des réunions ont été tenues pendant trois jours (les 28, 29 et 30 septembre) sur l’île de Djerba consacrées à cette question.

” Pour le moment, l’information, selon laquelle, l’OIF serait déterminée à retirer le sommet à la Tunisie est dépourvue de tout fondement “, a assuré la porte-parole du Sommet qui se trouve actuellement sur les lieux de l’événement (île de Djerba).

D’après elle, la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo est attendue dans les prochains jours à Tunis pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs. Une vaste campagne de communication aura bien lieu prochainement sur le XVIIIème sommet et ses principales recommandations.

A ce jour, une vingtaine de pays, ont déjà confirmé leur participation à cet événement international qui doit avoir lieu les 20 et 21 novembre sur l’île de Djerba. La Suisse avait confirmé sa participation, un peu plus tôt dans la journée.

Le Sommet de la Francophonie aura pour thème ” Connectivité dans la diversité : le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l’espace francophone “. Il coïncidera avec la célébration du cinquantenaire de la création de la Francophonie Institutionnelle.

D’après Karima Bardaoui citée par la TAP, la Tunisie a de tout temps accordé un intérêt particulier à sa coopération avec l’Organisation internationale de la Francophonie.

Un intérêt que traduisent les nombreux contacts et rencontres à différents niveaux avec les responsables de cette institution, en particulier avec Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie, qui a visité la Tunisie à plusieurs reprises et qui a été reçue en audience par le président de la République Monsieur Kais Saied.

Le plus récent contact entre le chef de l’Etat et la secrétaire générale de la Francophonie remonte au 29 septembre où il a été question notamment d’examiner les préparatifs du XVIIIème Sommet de la Francophonie de Djerba et de l’importance de la coordination entre la Tunisie et l’OIF pour garantir les conditions de réussite de cet important évènement.