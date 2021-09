“BluePeak Private Capital”, une société d’investissement qui met l’accent sur l’Afrique, a annoncé avoir levé un capital de plus de 100 millions de dollars américains pour le premier closing (clôture) de son fonds inaugural de dette privée et de mezzanine (la dette la plus risquée).

Le Fonds vise un closing final de 200 millions de dollars américains, avec une taille cible maximale de 250 millions de dollars américains, a fait savoir jeudi, la caisse des dépôts et consignations (CDC).

Basée à Londres, Tunis, Nairobi et Lagos, BluePeak Private Capital est une société de gestion d’actifs créée en 2020. La société a été fondée pour combler un déficit de financement et se concentrer exclusivement sur la fourniture de solutions de financement sur mesure pour les entreprises à travers l’Afrique.

Walid Cherif, cofondateur et directeur général de BluePeak Private Capital, a déclaré : ” C’est un véritable exploit pour une plateforme lancée il y a moins de deux ans”.

Nejia Gharbi, Directrice Générale par intérim, Caisse des Dépôts et Consignations (CDC Tunisie) a déclaré: “En tant qu’investisseur d’impact à long terme, CDC Tunisie cherche, à travers ses investissements, à soutenir toutes les formes de financement des PME.

La stratégie de BluePeak s’inscrit bien dans cette logique en apportant le capital nécessaire aux PME mais aussi à l’économie Tunisienne.

Par son engagement dans le Fonds, CDC Tunisie estime qu’une nouvelle perspective s’ouvre aux PME qui méritent tout le soutien disponible.”

Le premier closing du Fonds est soutenu par des investisseurs de premier ordre, dont CDC Group, l’institution britannique de financement du développement et investisseur d’impact ; la Banque Européenne d’Investissement, la Banque de l’Union Européenne, DFC, la Société Américaine de Financement du Développement, FMO, la Banque néerlandaise de développement des entreprises et la Caisse des dépôts et consignations “CDC Tunisie”.

Le Fonds offrira des solutions de financement sur mesure aux petites et moyennes entreprises et aux sponsors de capital-investissement opérant en Afrique, qui génèrent des revenus compris entre 10 et 80 millions de dollars américains et opèrent dans des secteurs de croissance non cycliques par nature.

Le Fonds devrait réaliser des investissements de 10 à 25 millions de dollars américains chacun, tout au long de sa durée de vie de 10 ans.