Le Conseil tuniso-africain des affaires (TABC) a signé, mercredi, un mémorandum d’entente avec l’Organisation Arabe des Technologies de la Communication et de l’Information (AICTO) visant à organiser des manifestations régionales et internationales à l’instar du sommet ” La construction de la Libye numérique” qui se tiendra, du 26 au 28 octobre prochain à Tunis.

Le mémorandum d’entente a été signé, au siège de L’AICTO, par le DG de l’organisation, Mohamed Ben Omar, et le président du TABC, Anis Jaziri.

Ce sommet s’inscrit dans la volonté de développer et de réhabiliter le secteur des TIC en Libye. Présidé par la Ligue arabe, ce sommet sera organisé par l’AICTO en collaboration avec le ministère des Technologies de la communication en Tunisie et l’Instance libyenne des Communications et de l’information. Cette conférence prévoit des ateliers de travail, des expositions, ainsi que des sessions de formation.

Relevant de la Ligue arabe, l’AICTO est une organisation arabe spécialisée dont les siège est à Tunis. Elle a pour objectif de développer le secteur des TIC dans les pays arabes et à fournir les mécanismes nécessaires afin d’améliorer l’accès équitable et durable aux technologies.

De son côté, la TABC est organisation non gouvernementale dont la mission est d’accompagner les entreprises tunisiennes à conquérir les marchés africains, notamment le marché libyen.

L’organisation a également pour mission d’augmenter la visibilité de la Tunisie en Afrique et de proposer une vision et des politiques en matière d’accès au marché africain.