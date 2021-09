Le programme Rayedet vise l’instauration d’une politique publique d’autonomisation économique et de leadership féminin (ministre de la femme) d’une politique publique d’autonomisation économique et de leadership féminin, a indiqué mercredi la ministre de la Femme, de la Famille et des Personnes âgées, Imen Zahouani Houimel.

La ministre a souligné au cours d’un atelier de travail organisé dans la banlieue de Gammarth consacré au plan d’action de ce programme, que cette initiative est destinée aux femmes marginalisées vivant en milieu rural et victimes de violence ainsi que les femmes impactées par la Covid-19.

“Le programme Rayedet compte lancer 3 mille projets et 8 mille postes d’emploi directs et indirects jusqu’à 2025, faisant savoir que cette initiative est une continuité du programme de l’initiative économique pour la femme Rayeda lancé en 2016 dans le cadre du plan de développement 2016-2020.

Elle a souligné que le budget alloué au programme Rayedet a atteint 50 millions de dinars, ajoutant qu’il fournira des crédits d’une valeur de 3 mille dinars ou plus.

La ministre a ajouté que Rayedet vise l’augmentation des activités économiques chez les femmes, précisant que ces activités n’ont pas dépassé 26,5 pc contre 50 et 60 pc dans les pays avancés.