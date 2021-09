Une exposition des nouvelles collections “Designers x Artisans”, mariant patrimoine et innovation, est organisée, du 1e au 10 octobre 2021, au Salon de la création artisanale qui se tiendra au parc des expositions du Kram.

Cette exposition est initiée par le projet Creative Tunisia, qui représente le volet développement de l’artisanat d’un programme plus vaste intitulé ” Tounes Wijhetouna ” initié par la Commission européenne.

Cette exposition présente une sélection de produits issus de l’artisanat tunisien, mêlant savoir-faire traditionnel et lignes contemporaines nés de la rencontre entre 16 univers de designers et 40 entreprises et groupements artisanaux membres de 6 clusters artisanaux soutenus par le projet, à savoir les clusters “cuivre” à Kairouan, “fibres végétales” à Gabès, “pots de jardins” à Moknine, “Klim” au Kef, “Halfa” à Kasserine et “tissages traditionnels” à Monastir.

Pendant 6 mois, designers et artisans, encadrés par des expertes internationales en développement de produit, ont imaginé 30 collections comprenant plus de 300 prototypes. Une initiative qui vise à mettre en valeur et faire évoluer le savoir-faire artisanal tunisien en introduisant l’innovation et le design.

La 37ème édition du Salon de la Création artisanale, se tiendra, cette année, du 1er au 10 octobre 2021, au parc des expositions du Kram, et ce après la suspension de cette édition en 2020, pour des raisons sanitaires. Ce rendez-vous accueillera plus de 800 artisans, de différentes régions du pays. Le salon accueille chaque année, environ 100 mille visiteurs. Selon l’Office national de l’artisanat (ONA), les exposants qui prendront part à ce rendez-vous sont vaccinés, et ils se sont engagés à porter un masque et à respecter le protocole sanitaire.