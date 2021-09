Par l’effet de pertes cumulées enregistrées en 2020, avoisinant les 200 MDT et un résultat net déficitaire de 32,2 MDT, la Banque tuniso-koweitienne (BTK) a risqué de faire l’objet d’un plan de redressement ou d’un plan de résolution, voire un ensemble de mesures sévères visant une solution ordonnée des défaillances.

Seulement la situation de la BTK a positivement évolué, depuis que le groupe Elloumi, l’un des plus grands groupes industriels et exportateurs en Tunisie, spécialisé dans une grande variété de services, a acquis 60% du capital de la banque. Il s’agit de la totalité de la participation appartenant à la «BPCE International et Outre-Mer», 3ème banque de France, dans le capital de la BTK. Les 40% restants sont détenus également par l’Etat tunisien et Kuwait investment authority.

Selon nos information, boostée par le dynamique groupe Elloumi, la BTK va augmenter dans les meilleurs délais son capital social de quelque 200 à 250 MDT dont 150 MDT à la charge du nouvel actionnaire.

Point d’orgue du programme de restructuration de la BTK, l’utilisation intensive des technologies financières (Fintech) pour dématérialiser totalement la banque et se positionner à l’international.

ABS