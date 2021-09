L’Office National de l’Artisanat annonce lundi, la reprise de l’organisation de la 37ème édition du Salon de la Création artisanale, du 1er au 10 octobre 2021, au Parc des Expositions – Le Kram, et ce après la suspension de cette édition en 2020 pour des raisons sanitaires.

Selon l’office, ce rendez-vous accueillera plus de 800 artisans, de différentes régions du pays, et exerçants dans une panoplie de filières artisanales, pour exposer leurs produits, caractérisés par la créativité, l’innovation et l’originalité, dont les les nouvelles créations et tendances du ” Hand Made “.

Pour l’ONA), cette édition “sera exceptionnelle pour plusieurs considérations dont la plus importante est que ce salon permettra aux artisans, dont la plupart souffrent de difficultés financières suite aux répercussions de la pandémie, de commercialiser leurs produits sur une large échelle.

Pour rappel, le salon accueille chaque année, environ 100 mille visiteurs.

Il fait savoir, également, dans son communiqué, que tous les exposants qui prendront part à ce rendez-vous sont vaccinés, et qu’ils se sont engagés à porter un masque et à respecter le protocole sanitaire.