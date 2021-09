En marge de sa participation aux travaux de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a discuté, vendredi 24 septembre 2021, avec son homologue mauritanien, Ismail Ould Cheikh Ahmed, des enjeux et défis auxquels fait face la région arabe et africaine.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, les deux ministres ont évoqué les relations ” excellentes ” de fraternité établies entre les deux pays, réaffirmant la volonté commune de les promouvoir au service des deux peuples.

Pour sa part, le ministre mauritanien a indiqué que le président Mohamed Ould El Ghazouani salue l’invitation qui lui a été adressée pour participer aux travaux du 18e Sommet de la Francophonie, qui aura lieu à Djerba, les 20 et 21 novembre.