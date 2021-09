A l’occasion de la tenue de la 5e édition de l’« Ultra Mirage El Djerid », événement touristico-sportif, qui aura lieu dans la région de Tozeur le 2 octobre 2021, le Comité d’organisation d’Ultra Mirage et Assurances BIAT ont signé, vendredi 24 septembre 2021, un partenariat de sponsoring, au siège de ladite assurance aux Berges du Lac 2.

Et comme il se doit, se sont Amine Ben Gacem et Najla Moalla Harrouch, respectivement fondateur et organisateur de l’événement et directrice générale qui ont paraphé le document de parrainage.

Il s’agit en fait d’un renouvellement de ce partenariat, puisque cela a été le cas lors des 4 dernières éditions entre les deux partenaires.

Selon Amir Ben Gacem, plusieurs pays prendront part à cette édition 2021 de l’Ultra Mirage El Djerid, dont l’Algérie, Maroc, Qatar, Oman, France, Italie, Allemagne, Ukraine, Canada, Etats-Unis d’Amérique, Australie, etc.

Ce qui prouve l’aura qu’a eue cette manifestation touristico-sportive en très peu d’années. Du coup, ce sont d’importantes opportunités qui s’offrent aux produits et/ou services tunisiens, entre autres les dattes, l’huile d’olive, les produits pharmaceutiques, le tourisme…

Toujours selon Ben Gacem, l’événement a eu un très grand impact économique sur la région de Tozeur.

Pour sa part, Najla Moalla Harouch dira que ce partenariat avec Ultra Mirage a un objectif purement communicationnel, surtout que nous partageons la même vision. Donc, « nous souhaitons accompagner l’événement et les participants à l’événement car les valeurs du sport qui sont le challenge et le dépassement de soi sont des valeurs que nous soutenons et que nous partageons », dit-elle.

Karim Jatlaoui (directeur des relations publiques à l’ONTT) considère pour sa part que l’« Ultra Mirage El Djerid » constitue ou montre une partie du visage du tourisme tunisien. C’est pour cette raison qu’il plaide une meilleure communication de l’événement dans les Salons touristiques à travers le monde, notamment en Europe.

Mais en attendant, plusieurs choses restent à faire ici même en Tunisie, entre autres une forte mobilisation des professionnels du tourisme en général et celui du tourisme durable en particulier. Dans le secteur du transport notamment aérien, il est nécessaire que soit facilité l’accès au site de l’événement aux participants, que ce soit à partir de Tunis ou les autres régions du pays, soit à partir de l’étranger et notamment par voie aérienne.

Mais en attendant, les organisateurs ont opté pour le transport par autobus à partir de Tunis jusqu’à Tozeur, soit un trajet de 7 heures qui ne facilite pas la tâche des organisateurs à promouvoir l’événement, l’aéroport de Tozeur étant actuellement fermé pour travaux.

Ultra Mirage a donc le mérite d’exister et de résister, surtout dans le contexte de crise consécutive à la Covid-19. Après la mise en place d’un protocole sanitaire inédit lors de l’édition 2020, cette année l’organisation va encore plus loin puisqu’elle a décidé de procéder à un dépistage de 100% des participants, en partenariat avec le laboratoire tunisien Medis.

Coup de chance : la levée du couvre-feu qui tombe à point nommé pour les coureurs qui dépasseront minuit, mais pour le tourisme –dans ses différentes composantes- en général qui était lourdement impacté par cette mesure certes nécessaire mais difficile à supporter.

Tallal BAHOURY

