Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a pris part, mercredi 22 septembre, à une réunion de haut niveau sur le processus de paix en Libye dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies qui se tient du 20 au 27 septembre 2021 à New York.

La réunion a permis d’examiner les moyens d’appuyer davantage la solution politique inter-libyenne et de renforcer l’aide régionale et internationale permettant de concrétiser les processus politique, économique et sécuritaire issus de la Conférence de Berlin sur la Libye, des résolutions du Conseil de sécurité et de la feuille de route de la phase préparatoire pour une solution globale, adoptée à Tunis.

Les délégations participantes ont mis l’accent sur l’importance de tenir des élections présidentielle et législatives dans les délais fixés, et de parachever la mise en place des dispositions constitutionnelles et législatives de manière à permettre au peuple libyen de jouir de son droit à l’exercice démocratique et d’élire ses institutions permanentes en toute liberté, transparence et égalité.

Elles ont également insisté sur le départ sans délai des combattants étrangers et des mercenaires qui menacent la sécurité, la stabilité et la réussite du processus démocratique en cours dans le pays.

Jerandi a réitéré le souci de la Tunisie d’adhérer de manière effective et constructive à l’action onusienne et internationale de soutien au processus pacifique en Libye, et son engagement à lui apporter toutes les formes de soutien partant de la conviction de l’unité du destin et de l’interdépendance de la sécurité, de la stabilité et du développement des deux pays.

Il a également souligné l’importance du rôle des pays du voisinage en cette étape charnière de l’histoire de la Libye, loin de toute ingérence dans ses affaires internes et dans le respect de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale.

Il a relevé que certains intérêts internationaux contradictoires sont susceptibles de maintenir la Libye en situation d’instabilité, appelant à redoubler d’efforts au niveau régional et international afin de permettre l’aboutissement d’une solution pacifique permanente qui redonne à la Libye la place qui lui convient et rétablisse la sécurité et la stabilité dans le pays.