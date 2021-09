Le ministre du Transport et de la Logistique, Moez Chakchouk, et con homologue du Commerce et du Développement des exportations, Mohamed Boussaid, ont convenu, lors d’une séance de travail conjointe tenue mardi 21 septembre d’opter pour la numérisation des procédures de transport des marchandises dans les ports commerciaux tunisiens, afin de comprimer les délais d’importation et réduire la durée de stationnement des marchandises, notamment l’acier, les céréales et les aliments composés pour bétail.

Selon un communiqué publié par le département du Commerce, Chakchouk et Boussaid ont aussi pris la décision de réorganiser les quais au niveau des ports tunisiens, en coordination avec les importateurs, et ce dans le but d’assurer une exploitation optimale de ces espaces, notamment le port de la Goulette, ce qui permettra d’alléger la pression sur le port de Radès.

En outre, ils ont convenu de fixer la date de fin octobre 2021 comme dernier délai pour la réexploitation du quai pétrolier du port de Radès, tout en continuant d’exploiter le quai multivrac.

Parallèlement, décision a été prise d’améliorer les prestations au port de Radès en vue de faciliter le traitement des transactions de céréales et dérivés, et d’accélérer l’achèvement des travaux de réaménagement du quai de vrac solide.

Par ailleurs, ils ont convenu d’organiser une conférence avec la participation de tous les intervenants dans le secteur d’import et d’export, afin de définir des solutions permettant de réduire les surcoûts dus au prolongement du stationnement des navires, à cause du dépassement du temps de chargement et/ou déchargement convenu par les contrats conclus (Surestaries).

Les deux ministres appellent à renforcer le partenariat public-privé dans le domaine du transport maritime de marchandises et à réactiver, le plus tôt possible, les travaux du comité technique de facilitation des procédures du commerce extérieur.

Chachouk a souligné, à cette occasion, que la restructuration des ports tunisiens est l’une des priorités de son département, étant donné qu’elle permettra d’améliorer leur capacité d’accueil et leur vitesse de déchargement de conteneurs, notamment en ce qui concerne le port de Radès.