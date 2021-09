Après le sacre de l’équipe nationale de Basket-Ball au tournoi de l’Afrobasket, qui s’est tenu au Rwanda du 24 août au 5 septembre 2021, la STB partenaire officiel de la Fédération tunisienne de Basket-Ball, a organisé une cérémonie en leur honneur pour les féliciter de leur victoire et contribution à hisser haut le drapeau tunisien, leur permettant ainsi de conserver leur titre champion d’Afrique.

En présence de Ali Benzarti, président de la FTBB, Mohamed Chouikha, DG de la STB, sans oublier nos champions, le staff technique, des représentants des médias, la STB a tenu à exprimer sa grande estime pour les efforts déployés durant la compétition et surtout les performances héroïques des coéquipiers de Makram Ben Romdhan.

Lors de la cérémonie, M. Benzarti a remercié la STB pour son soutien et ses encouragements aux valeurs prônées par le sport. Il a également profité de l’occasion pour déclarer « Remporter une nouvelle fois l’Afrobasket est l’aboutissement d’un travail de longue haleine, pour les joueurs de cette équipe ainsi que pour le Staff technique. A travers nos victoires, nous souhaitons faire du Basket-Ball, un sport suivi et encouragé même en dehors des compétitions ou des victoires que nous cumulons et nous sommes fiers de compter la STB parmi nos fidèles partenaires ».

Pour sa part Mohamed Chouikha, DG de la STB, a salué les performances de l’équipe nationale en déclarant que « Grâce à ce triomphe, vous avez non seulement permis à notre pays de devenir la première équipe à décrocher deux titres consécutifs dans cette compétition depuis l’Angola mais vous avez également marqué l’histoire du basket-ball tunisien à l’échelle Africaine ».

Et d’ajouter « Tout au long de son histoire, la Société Tunisienne de Banque a été amenée à évoluer et dépasser son rôle de banque traditionnelle. C’est dans cette optique, que nous avons choisi, depuis quelques années, de nous orienter vers l’accompagnement et le soutien de nos sportifs, leur permettant ainsi d’évoluer dans un cadre de reconnaissance à la hauteur de leurs nombreux efforts ». En effet, grâce à son soutien, la STB encourage nos sportifs à redoubler d’efforts et dépasser leurs limites pour faire de la Tunisie l’équipe indétrônable en Afrique.

Par ailleurs, il est à noter que la STB est également sponsor officiel de la Fédération Tunisienne de Handball, la Fédération Tunisienne de Triathlon & Paratriathlon ainsi que les équipes de Football de la Ligue 1.