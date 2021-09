Le savoir-faire tunisien en matière de mode a été mis en avant au Musée des Arts Décoratifs de Paris dans le cadre de l’exposition ” Bonne Arrivée ” organisée du 31 août au 5 septembre 2021, à l’occasion de la Saison Africa 2020.

Dans sa newsletter du 13 septembre, Creative Tunisia fait état de la participation des cinq créateurs tunisiens qui ont présenté leurs modèles, à savoir Anissa Meddeb, Emna Gahbiche, Hedi Saad, Chems Eddine Mechri et Asma Haj Romdhane.

D’ailleurs, le créateur Chems Eddine Mechri a été repéré par la Fashion révolution afin de participer dans ce cadre à un défilé qui a eu lieu le 11 septembre à Paris.

Des pièces de design ainsi que de nombreuses autres œuvres de mode du Continent ont été présentées dans “l’exposition Bonne arrivée ” à laquelle ont pris part des designers et artisans africains. L’exposition a mis en avant les métiers d’art africains et dévoilé les techniques artisanales et souvent ancestrales telles que le tissage des fibres, la teinture, la céramique et la vannerie.

L’exposition a été l’occasion pour les 5 jeunes créateurs de découvrir la sphère professionnelle parisienne à travers des rencontres avec des personnalités de renom tels que Serge Carreira, responsable de l’Initiative Marques Emergentes à la Fédération de la Haute Couture, Adel Haddadi, créateur de la marque Picloz ou encore Montassar Alaia de la fondation AZZEDINE Alaïa.

Creative Tunisia rappelle qu’un appel à candidature pour présélectionner 10 créateurs a été lancé, en novembre 2020, dans le cadre de son appui au cluster Mode à Tunis et en partenariat avec Maison Château Rouge (MCR).

Les 10 candidats présélectionnés ont bénéficié d’un accompagnement, durant trois mois, afin de créer et réaliser des modèles mêlant savoir-faire artisanal et lignes contemporaines. Un programme d’accompagnement personnalisé leur a été offert en direction artistique et en assistance technique. Les modèles créés ont été présentés devant un jury d’experts pour en choisir 5 finalistes.

Des pièces de design ainsi que de nombreuses autres œuvres de mode du Continent ont été présentées dans “l’exposition Bonne arrivée ” à laquelle ont pris part des designers et artisans africains. L’exposition a mis en avant les métiers d’art africains et dévoilé les techniques artisanales et souvent ancestrales telles que le tissage des fibres, la teinture, la céramique et la vannerie.