Le capital social de la société ” AMI Assurances ” sera porté de 40 983 736 D à 87 391 790 dinars, par l’émission et la création de 46 408 054 actions nouvelles, selon le prospectus relatif à l’augmentation de capital, publié sur le site du CMF.

La souscription à l’augmentation de capital en numéraire est réservée à titre préférentiel aux anciens actionnaires ainsi qu’aux cessionnaires des droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible, à raison de (77) actions nouvelles pour (68) actions anciennes, et ce du 22 septembre 2021 au 14 octobre 2021 inclus.

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de 2D, soit 1D de valeur nominale et 1D de prime d’émission, à libérer intégralement à la souscription. Les actions nouvelles souscrites porteront jouissance en dividende à compter du 1er janvier 2021.

Passé le délai de souscription qui sera réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription et au cas où les souscriptions n’atteignent pas la totalité de l’augmentation du capital social, les actions nouvelles non souscrites seront mises à la disposition du public et ce du 18 octobre 2021 au 22 octobre 2021 inclus.