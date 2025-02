AMI Assurances entame une nouvelle phase de son développement en adoptant une nouvelle identité et devient BNA Assurances. Ce changement marque une étape décisive pour le secteur de l’assurance en Tunisie et illustre une vision partagée entre l’AMI et le groupe BNA, fondée sur des valeurs de confiance, de proximité et d’expertise. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique de consolidation et de modernisation visant à offrir des services toujours plus performants et adaptés aux besoins des clients.

BNA Assurances ambitionne ainsi de bâtir l’assurance de demain, en s’appuyant sur un riche héritage, une expertise éprouvée et une capacité d’innovation au service de la sérénité de ses assurés. Grâce à cette nouvelle identité, la compagnie réaffirme son engagement à redéfinir les relations entre assureur et assuré, en plaçant l’humain et la confiance au cœur de chaque interaction.

Pour accompagner cette transition, BNA Assurances dévoile un nouveau logo, épuré et moderne, incarnant son dynamisme et son ambition. Ce choix reflète la volonté de la marque d’offrir des solutions d’assurance claires, accessibles et en phase avec les attentes de ses clients.

Un acteur majeur qui renforce sa position sur le marché

Malgré un contexte économique difficile, BNA Assurances affiche des performances solides. Avec un chiffre d’affaires dépassant les 174 millions de dinars, la compagnie continue de se développer en s’appuyant sur des canaux de distribution stratégiques et une approche résolument tournée vers l’innovation.

Skander Naija, Directeur Général de BNA Assurances, exprime la fierté de toute les équipes BNA Assurances quant à cette évolution majeure : “Nous sommes fiers d’appartenir à une compagnie qui affiche de grandes ambitions pour l’avenir. Ce changement d’identité s’inscrit dans une logique de croissance et de renforcement de notre position sur le marché. En adoptant le nom de BNA Assurances, nous affirmons encore plus notre solidité financière et notre attachement au groupe BNA Bank. Ce rapprochement est le fruit d’une stratégie claire et cohérente, visant à développer des solutions performantes en bancassurance.”

BNA Assurances : une nouvelle identité, mais “l’AMI de toujours”

Si l’identité change, les fondamentaux restent : sécurité, savoir-faire et responsabilité demeurent les piliers de l’engagement de BNA Assurances. Plus que jamais, la compagnie entend accompagner ses assurés avec des services performants, innovants et adaptés aux défis de demain.

Ce changement marque le début d’un nouveau chapitre ambitieux pour BNA Assurances, avec la promesse de continuer à être un partenaire de confiance, solide et proche de ses clients.