Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été confronté, pour cette année universitaire 2021/2022, à de grandes difficultés dues notamment à l’augmentation spectaculaire du nombre d’étudiants inscrits en 1ère année, lequel nombre a été multiplié par une fois et demi (1,5) par rapport celui de l’année précédente.

C’est ce qu’a déclaré Olfa Ben Ouda, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lundi 13 septembre 2021 au cours d’une conférence de presse. La plupart de ces problèmes sont liés à la capacité d’accueil dans les universités et dans les foyer, mais aussi dans la mobilisation du budget nécessaire, lesquels problèmes ont finalement été résolus, dit-elle.

En effet, grâce à la coordination étroite avec les établissements universitaires, la capacité d’accueil a été augmentée, et 80 000 postes supplémentaires ont été créés pour les étudiants de première année, outre la mise à disponibilité de 12 293 nouveaux lits dans les foyers universitaires suite aux travaux d’aménagement et/ou d’extension réalisés.

7 390 étudiants en maths…

Par ailleurs, Ben Ouda fait état d’une diminution significative du nombre de bacheliers de la section mathématiques (seulement 7 390 étudiants), alors qu’il y’a une forte demande de la part des établissements universitaires de ce type de bacheliers.

… mais 23 195 économie et gestion

” En revanche, il y a eu une augmentation significative du nombre de bacheliers de la section économie et gestion (23 195 étudiants) malgré les difficultés que ces étudiants pourraient rencontrer en raison de leur faible niveau en mathématiques “, a-t-elle tenu à prévenir, faisant remarquer que des négociations sont en cours avec le ministère de l’Education pour accorder plus d’importance aux mathématiques dans la section économie et gestion.

Vaccination du corps enseignant…

D’autre part, Ben Ouda a souligné que le processus de vaccination de tous les membres de la famille universitaire dans les secteurs public et privé connaît un rythme rapide et devrait se terminer dans les prochaines semaines notant que jusqu’au 1er septembre en cours, 155 682 personnes ont été enregistrées sur la plateforme de vaccination dédiée à la famille universitaire.

En outre, elle a fait savoir que le ministère des Finances s’oriente vers une réduction du budget d’investissement de 40 millions de dinars, ce qui pourrait entraîner une réduction des fonds réservés à la recherche scientifique de 25 millions de dinars et une diminution des fonds alloués à la préparation et à la maintenance.

” Cela poserait de nouveaux défis en ce qui concerne l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur en Tunisie et le maintien des bonnes places obtenues par la Tunisie, dans ce domaine, dans les classements internationaux “, s’inquiète-t-elle.