Le projet de l’amélioration de la race de mouton berbère ” Mouton Sidi Bouzid ” a démarré dans la localité de Jamel (Sidi Bouzid-est) au profit de 50 jeunes de la région.

Financé par l’Agence italienne pour la coopération au développement, le projet consiste en l’élevage de 1 000 brebis berbères dans un complexe pilote composé de cinq unités d’élevage, d’un centre d’engraissement d’agneaux, d’un centre de médecine vétérinaire, d’une unité de production de fourrage, d’un centre de sélection des races ovines, d’un abattoir moderne et d’unités de découpe de viande. C’est ce qu’a indiqué le maire de la municipalité de Faaed Bathour, Chawki Bouzidi.

Le projet se compose de plusieurs étapes partant de la production jusqu’à l’exportation des moutons vers les marchés européens et américains.

S’étalant sur une superficie de plus de 100 hectares répartis sur 5 hectares consacrés aux bâtiments et 95 hectares pour l’élevage, le projet Mouton Sidi Bouzid a pour objectif de préserver la race de mouton berbère dont l’élevage est répandu dans le gouvernorat de Sidi Bouzid en raison des conditions géographique et climatique de la région.

Moyennant une enveloppe de 9 millions de dinars, le projet a pour objectif d’impliquer les jeunes de la région dans le secteur agricole, a ajouté le maire, précisant que les éleveurs- bénéficiaires ont reçu chacun 20 brebis et moutons depuis le début du mois de septembre 2021.

Ilst seront accompagnés par des spécialistes de l’Office de l’élevage et du pâturage, ainsi que du Commissariat régional au développement agricole, afin d’en garantir la pérennité.