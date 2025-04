Un guide pratique sur la procédure d’élaboration d’un dossier d’agrément zoo sanitaire pour les élevages de pisciculture intensive en eau douce vient d’être finalisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en Tunisie, en collaboration avec la Direction générale des services vétérinaires (DGSV), lors d’un atelier de formation organisé les 28 et 29 avril 2025, à Tunis.

Cet atelier a également permis, d’après un communiqué de la FAO, de sensibiliser les professionnels et les vétérinaires officiels aux questions relatives à la biosécurité dans les exploitations piscicoles en eau douce pour une meilleure application des normes sanitaires.

D’après la FAO, les pratiques d’élevage du tilapia et de la carpe nécessitent un renforcement de capacités des intervenants (éleveurs et contrôle officiel) surtout en termes de bonnes pratiques et en biosécurité.

Les participants à cette formation ont, par ailleurs, eu droit à une visite de terrain au Centre Technique de l’Aquaculture (CTA) de Boumhal, ce qui leur a permis d’observer directement les différentes pratiques d’élevage intensif en eau douce et de discuter des défis et opportunités liés à la biosécurité dans des contextes réels d’exploitation.

La FAO a, à cette occasion, réitéré son engagement à collaborer avec la DGSV, pour renforcer les capacités techniques et opérationnelles des services vétérinaires pour une meilleure application des normes sanitaires et accompagner les professionnels de l’élevage pour l’enregistrement et l’agrément zoo-sanitaire des unités de production. Ces activités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action national sur la résistance aux antimicrobiens en Tunisie et du programme de la FAO d’Appui aux services de contrôles officiels des produits animaux et végétaux en Tunisie.