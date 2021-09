Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche lance un appel aux citoyens à faire preuve de vigilance, à prendre toutes les précautions nécessaires et de ne pas s’approcher des ouvrages hydrauliques, en l’occurrence les barrages, les lacs collinaires et les oueds, jusqu’à l’amélioration de la situation météorologique.

En effet, l’Institut national de la météorologie (INM) a fait savoir que la situation météorologique devrait engendrer des pluies localement orageuses sur l’extrême nord et les régions côtières vendredi 10 septembre. Ces pluies seront parfois orageuses avec des quantités qui varient entre 30 à 50 millimètres (mm) à Bizerte, au Grand Tunis et au Cap Bon avec des chutes de grêle et des coups de foudre dans certains endroits.

Le vent soufflera fort et sous forme de rafales et concernera l’après-midi, les régions du nord et le centre. Sa vitesse dépassera 80 km/h.

Par ailleurs, le ministère de l’agriculture a appelé les pêcheurs à faire preuve de vigilance et à prendre toutes les précautions nécessaires, en attendant l’amélioration de la situation météorologique.