L’amphithéâtre de Djerba, dont les travaux ont récemment démarré avec un taux de réalisation de 10 à 15%, fera l’objet d’une réunion pour examiner tous les détails de sa réalisation avec les différents intervenants dans le but de terminer ce projet dans les délais impartis avec les composants et les critères requis. C’est ce qu’a fait savoir le ministre de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Infrastructure, Kamel Doukh, lors d’une visite effectuée, jeudi 9 septembre à Djerba, pour s’enquérir des projets de l’infrastructure de base dans cette région en prévision du 18ème sommet de la francophonie qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2021.

Il a ajouté que ces projets avancent entre 50% et 70%, affirmant que les préparatifs vont bon train et que les projets seront fin prêts dans les délais impartis pour faire de l’île de Djerba une perle de la Méditerranée.

De son côté, le maire de Houmet Essouk, Hassine Djerad, a fait savoir que l’amphithéâtre sera prêt au début du mois de novembre 2021, avec toutes ses composants intérieures et extérieures ainsi que sa couverture dont le coût s’élève à 9 MDT, signalant que l’entrepreneur est entrain de parachever les procédures ainsi que l’opération d’acquisition des composantes de la couverture qui vont bientôt être importées.

Il a indiqué que le décret présidentiel publié dans le JORT le 7 septembre 2021 concernant l’adoption des procédures exceptionnelles appliquées aux demandes publiques concernant l’organisation du 18ème sommet de la francophonie, est de nature à donner un nouvel élan et éliminer tous les blocages dans la réalisation des projets d’infrastructure de base.

Pour sa part, la maire d’Ejim, Radhia Laghouène, a souligné que les projets de modernisation des routes dans cette région municipale ont déjà été parachevés pour une enveloppe de 500 mille dinars. Elle a signalé que des appels d’offres concernant l’embellissement de la ville vont être lancés le 17 septembre 2021, alors que tout ce qui concerne la propreté de la ville et les opérations de nettoyage vont être bientôt parachevées.

Pour sa part, le maire de Midoun, Lassâad Hajem, précisera que les projets inscrits dans le cadre du sommet de la francophonie ont bien avancé notamment les routes dont les travaux ont avancé à 90%.

En ce qui concerne la propreté, la municipalité a presque fini avec ces propres moyens, le 1/3 des pistes alors qu’elle va intervenir dans la réalisation des 2/3 restant à travers les marchés publics qui vont bientôt être ouverts pour parachever tous les travaux concernant 70 km de pistes.