L’Ile de Djerba abritera à partir de ce vendredi, la première édition du “Colloque de recherche et d’études sur le patrimoine insulaire » placée sous le thème “L’île de Djerba à travers l’Histoire… du local au global”.

Organisé par l’Association pour la Sauvegarde de l’Ile de Djerba (ASSIDJE) et le (le Centre Ibadica, ce premier Colloque se déroulera, les vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 mai 2025, au Centre culturel méditerranéen de Houmt Souk.

L’île de Djerba, par sa richesse historique et culturelle, constitue un champ d’étude constant, indiquent les organisateurs de cet évènement.

Pour approfondir l’exploration des multiples facettes de l’Ile, de la préhistoire à l’époque contemporaine, le « Forum de recherche et d’études sur le patrimoine de l’île de Djerba » réunira des conférenciers de diverses spécialités, permettant ainsi de croiser les approches scientifiques.

Dix séances scientifiques sont au programme de la première édition de ce forum qui proposera un dialogue autour des avancées récentes et des nouvelles perspectives de recherche sur l’île. Nous vous invitons à contribuer à ces échanges d’expertises.

Y seront abordées les thématiques suivantes: Les manuscrits, les archives, les recherches archéologiques, De la préhistoire jusqu’à la fin de l’antiquité, Des étapes historiques du Moyen âge, Les Djerbiens en dehors de Djerba, L’architecture et l’urbanisme, Approches archéologiques dans l’histoire islamique, Langue et Littérature, Le patrimoine immatériel et Icônes djerbiennes.

Le programme détaillée de ce colloque est consultable dans le site de l’ASSIDJE en cliquant sur le lien suivant : httpss://colloque-djerba.ibadica.org/colloques/programme

Depuis sa création en juillet 1976, l’Association pour la Sauvegarde de l’Ile de Djerba (ASSIDJE) oeuvre, dans tous les domaines et par tous les moyens, au développement harmonieux de l’île de Djerba, en vue d’assurer la sauvegarde de son économie, la protection de son écologie, de sa spécificité urbanistique et architecturale traditionnelle.

Ibadica est un centre de recherche créé en 2013 ayant pour objet de développer et de promouvoir les études et les recherches portant sur l’ibadisme. Sa démarche vise à rendre compte des travaux et des projets qui touchent à l’ibadisme, c’est-à-dire à l’histoire, à la pensée religieuse, philosophique et politique des communautés ibadites et de leurs évolutions. D’un point de vue pratique, Ibadica œuvre à rapprocher les différents domaines académiques et les chercheurs afin de créer des points de convergences.

L’île de Djerba, avec son histoire riche en événements et sa diversité culturelle – matérielle et immatérielle – toujours vivante à ce jour, a toujours été un terrain d’étude, d’analyse et d’examen approfondi. Cela nécessite une mise à jour constante à la lumière de l’évolution des connaissances, des approches et des méthodologies, ainsi que des outils modernes de recherche, d’observation et d’analyse.

Ainsi, l’idée de créer un colloque régulier dédié aux recherches et études trouve toute sa légitimité pour suivre les avancées des recherches sur l’île de Djerba, depuis la préhistoire jusqu’à l’histoire contemporaine, et pour ouvrir de nouvelles perspectives et angles de recherche souvent absents des études précédentes.

Les initiateurs ont décidé de nommer ces rencontres « Colloque de recherche et d’études sur le patrimoine insulaire ». Ce colloque s’intéresse aux nouvelles recherches et études sur l’île de Djerba, cherche à élargir les horizons de la recherche et offre un espace intellectuel pour le dialogue, l’échange d’idées et le partage d’expertises sur les études liées à l’île.

Ainsi, les organisateurs du colloque ont choisi pour la première édition un thème (L’île de Djerba à travers l’Histoire… du local au global) qui reflète cette orientation et cette pluralité de visions et d’approches.

Djerba n’a cessé d’attirer l’attention des chercheurs dans divers domaines et, malgré tout ce qui y a été découvert, elle reste un vaste champ d’exploration. Il est donc essentiel d’inclure dans les études des analyses portant sur les sources anciennes et récentes, qu’il s’agisse de manuscrits, d’inscriptions ou d’archives. Cette quête nous conduit également à examiner les vestiges et à revenir sur les nouvelles études, fouilles et recherches archéologiques qui témoignent des habitants et des civilisations ayant marqué ces lieux.

Ces périodes historiques successives ont vu naître une diversité remarquable en termes d’ethnies, de religions, de doctrines et de langues. C’est pourquoi il est indispensable d’aborder ces aspects dans les études consacrées à Djerba, riche d’un patrimoine immatériel foisonnant et diversifié, fruit d’interactions et d’ouverture. Djerba a toujours entretenu des relations ouvertes avec ses environnements terrestres et maritimes, proches comme lointains, ce qui invite à approfondir l’étude de ses relations avec son entourage immédiat et éloigné.

Cette richesse et cette diversité culturelle ont également été une source d’inspiration pour nombre de ses habitants, qui se sont illustrés dans divers domaines, tant sur l’île qu’au-delà de ses frontières.