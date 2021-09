Le ministère de la Santé va prochainement publier une décision autorisant les médecins, les médecins-dentistes et les biologistes opérant dans les laboratoires d’analyses médicales du secteur privé à vacciner, gratuitement, les citoyens contre le coronavirus.

Selon la conseillère du ministre de la Santé chargée de la vaccination, Inès Ayadi, citée par la TAP, cette décision s’inscrit dans le cadre du souci d’accélérer le rythme de la campagne de vaccination et d’augmenter le nombre de personnes vaccinées, rappelant que le département a intégré dans la campagne de vaccination les centres de santé de base dont le nombre s’élève à 400 établissements ainsi que les médecins de travail et les pharmacies privées.

Par ailleurs, la responsable a fait savoir que la cinquième journée de vaccination intensive qui sera organisée le samedi 11 septembre courant, sera consacrée à l’injection de la deuxième dose du vaccin “Moderna” pour les personnes âgées de 18 à 39 ans qui avaient reçu la première dose le 15 août 2021.

Inès Ayadi rappelle que les 18-39 ans avaient été vaccinés avec deux types de vaccin, “Moderna” et “Johnson & Johnson”, et que les personnes qui ont reçu le vaccin “Johnson & Johnson” ne sont pas concernées par la deuxième injection car il s’agit d’un vaccin à dose unique.

Dans cet ordre d’idées, la cinquième journée de vaccination intensive concernera également les personnes âgées de 40 ans et plus qui ont reçu la première dose de vaccination anti-Covid-19, le 8 août dernier et qui ont manqué le rendez-vous du 4 septembre courant pour recevoir la deuxième dose du vaccin AstraZeneca, ainsi que celles dont la vaccination avec la deuxième dose a été retardée.