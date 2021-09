Lundi 6 septembre 2021 à la caserne de Laouina, Kaïs Saïed, le chef de l’Etat, a présidé une cérémonie célébrant le 65ème anniversaire de la création de la Garde nationale, en présence entre autres du chargé du ministère de l’Intérieur, du commandant de la Garde nationale et de hauts cadres sécuritaires.

Le président de la République a souligné son souci de participer à cette célébration ” en signe de reconnaissance à la Garde nationale pour son héroïsme historique et ses réalisations exceptionnelles qui ont dépassé le volet sécuritaire pour englober des interventions dans d’autres domaines non-conventionnels “, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Saïed saisira cette occasion pour appeler à ” l’unité de l’Etat ” et à ” la souveraineté du peuple “, prévenant que ” toute tentative d’infiltrer les corps vitaux de l’Etat et de les instrumentaliser pour servir les intérêts de certaines parties sera combattue par la loi “. D’ailleurs, ” ces tentatives sont vouées à l’échec ” et ” l’identité de ces personnes sera révélée “, dit-il, ajoutant que ” la sûreté est un service public où le clanisme n’a pas de place “.

Les Etats ne faiblissent et ne tombent que s’il y a une menace intérieure, dira-t-il, rappelant que ” tous ceux qui sont morts pour la lutte contre le terrorisme ou tout autre danger sont morts pour la patrie, et non pour un parti ou une personne “.

Dans ce sens, le président de la République a assuré que la Garde nationale est un motif de fierté et une source d’inspiration pour les Tunisiennes et les Tunisiens, l’appelant à ” servir de modèle à chaque pas franchi sur la route tracée par le peuple “.