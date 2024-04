Le Club sportif de la Garde nationale a remporté la plupart des médailles de la course de 4 km (hommes et femmes), qui s’est déroulée mardi sur les rives du lac, dans le cadre des activités incluses dans le festival sportif dédié à la célébration du 68e anniversaire des forces de sécurité intérieure.

Le Colonel Ghazi Khamri, président de Union sportive tunisienne de la police et de la rééducation (USTPR) et membre du bureau exécutif de la Fédération des sports arabes de police, a déclaré que le festival sportif consacré à la célébration du 68e anniversaire des Forces de sécurité intérieure, qui porte le slogan “La sécurité du pays est notre engagement et la loyauté envers la patrie est notre credo”, comprenait un total de 14 disciplines sportives, notant que les célébrations ont commencé le 26 mars dernier avec le tir, suivi par d’autres disciplines, y compris la course à pied de 4 km pour tous.

Il a souligné que les préparatifs du festival ont commencé en janvier à travers plusieurs séances de coordination aux niveaux central et régional et la participation de divers corps, tels que la police, la garde nationale, la protection civile, les prisons et la rééducation, la sécurité du chef de l’Etat et des personnalité, et la douane tunisienne.

L’objectif de ces manifestations sportives, a-t-il indiqué, est d’assurer la préparation physique et mentale des agents des FSI, d’une part, et de maintenir la pratique sportive, d’autre part, outre l’échange d’expériences entre les différents services et corps de sécurité.

Pour sa part, le porte-parole officiel du Club sportif de la Garde nationalele, le Colonel Houssem Eddine Jbebli, a déclaré que le sacre du Club sportif de la Garde nationale dans la course de sprint de 4 km pour tous est une confirmation de sa domination dans les courses d’athlétisme.

Selon lui, les résultats obtenus par le club dans diverses disciplines sont le fruit du travail collectif conjugé du comité directeur précédent et actuel, révélant qu’environ 93 pc des membres du club sportif de la Garde nationale sont des civils.

Voici la liste des vainqueurs de la course, à laquelle ont participé des cadres sécuritaires et non-sécuritaires:

Course des sécuritaires – Femmes (individuel)

1- Haifa Tarchoun (Direction générale de la Garde nationale)

2- Asma Ali Saibi (Direction générale de la formation)

3- Maha Touibi (Direction générale de la Garde nationale)

Course des sécuritaires – Hommes (individuel)

1- Khaled Baccouche (Direction générale de la Garde nationale)

2- Adel Hfaiedh (Office de la protection civile)

3- Houssem Chargui (Direction générale de la Garde nationale)

Course féminine (individuel)

1- Mahbouba Belgacem (Club sportif de la Garde nationale)

2- Eya Werghi (Club sportif de la Garde nationale)

3- Aymen Werghi (Club sportif de la Garde nationale)

Course masculine (individuel)

1- Souhail Baccouche (Club sportif de la Garde nationale)

2- Raed Sdiri (Club sportif de la Garde nationale)

3- Ieab Slimani (Club sportif de la Garde nationale)

Course par équipe masculine :

1 – Direction générale de la Garde nationale (10 points)

2 – Garde présidentielle (71 points)

Course par équipe féminine:

1- Club sportif de la Garde nationale (10 points)

2 – Club sportif de la protection civile (48 points)

3- Garde présidentielle (86 points)

Classement général des équipes – Sécurité féminine

1 – Direction générale de la Garde nationale (8 points)

2 – Direction générale de la formation (13 points)

Classement général par équipe – Agents de sécurité masculins

1 – Direction générale de la Garde nationale (9 points)

2 – Direction générale de la formation (23 points)

3 – Garde présidentielle (39 points)