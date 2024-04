L’appel à candidatures pour le “Prix ICOM pour les pratiques de développement durable dans les musées” est ouvert de mars à septembre 2024.

Lancé en décembre 2023, le prix ICOM est le premier prix mondial organisé par le Conseil international des musées (ICOM) qui récompense les initiatives innovantes et les pratiques muséales exemplaires en matière de développement durable. Les musées qui sont membres en règle de l’ICOM pour les années 2023 et 2024 peuvent poser leur candidature, a annoncé l’ICOM.

En lançant ce prix, l’ICOM contribue à la mise en œuvre de sa résolution 2019 ” Sur la durabilité et la mise en œuvre de l’Agenda 2030, Transformer notre monde ” adoptée à Kyoto. L’ICOM, en tant qu’organisation mondiale, vise à démontrer les diverses façons dont le secteur des musées contribue au développement durable et à inspirer les musées et les professionnels des musées du monde entier à entreprendre ou à renforcer leurs efforts en faveur du développement durable.

L’ICOM a également lancé un appel à candidatures pour sélectionner six membres experts du jury du “Prix ICOM pour les pratiques de développement durable dans les musées”. Le Jury est composé de sept membres dont quatre experts en muséologie et deux experts en développement durable (collectivement appelés les « Membres experts du Jury »). Il est présidé par le Président du Comité international pour les musées et le développement durable (ICOM SUSTAIN).

Les Experts en muséologie doivent être des membres individuels de l’ICOM en règle avec leur cotisation annuelle à l’ICOM pour l’année 2024 et doivent faire preuve de connaissances, d’expertise pratique et d’expérience documentée dans l’application des ODD aux musées. Les Experts en développement durable doivent faire preuve de connaissances et d’une expertise pratique documentée en matière de développement durable (Agenda 2030 et les ODD) et, de préférence, d’une certaine expérience des actions axées sur la culture dans au moins une (1) des 5Ps : Personnes, Planète, Paix, Prospérité et Partenariat.

Le Jury examine les Projets éligibles qui ont été soumis lors de l’Appel à candidatures du Prix ICOM et utilise son expertise ainsi que les outils d’évaluation fournis dans les Lignes directrices du Jury par le Secrétariat de l’ICOM pour évaluer les projets éligibles selon les critères établis en trois phases. Dans un premier temps, le Jury analysera les Projets éligibles sur la Liste Longue afin de sélectionner jusqu’à vingt-cinq (25) projets pour une « présélection ». Dans un deuxième temps, le jury désignera jusqu’à cinq (5) finalistes du Prix ICOM. Lors de la dernière étape, le Jury déterminera le Lauréat.

Le lauréat du prix recevra une statuette unique spécialement conçue pour la première édition du prix. Le lauréat du prix aura également l’opportunité d’être promu à travers les différents médias de l’ICOM (tels que, mais sans s’y limiter, les médias sociaux de l’ICOM, le podcast de l’ICOM, et/ou le site web de l’ICOM).

Les trois (3) finalistes seront invités par l’ICOM à participer à la 27e conférence générale de l’ICOM qui se tiendra à Dubaï en 2025. Ils recevront un certificat de récompense pour leurs projets.

Une publication présentant le lauréat, les finalistes et les projets remarquables qui font partie de la liste restreinte sélectionnée par le jury, sera publiée quelques mois après la conférence générale de l’ICOM.