Le ciel tunisien se couvrira ce soir de nuages passagers, qui deviendront parfois denses sur le nord et localement sur le centre du pays. Des pluies éparses sont attendues sur le centre ouest durant la nuit.

Le vent soufflera du nord-ouest sur l’ensemble du pays, avec des rafales fortes près des côtes et un vent modéré à relativement fort à l’intérieur des terres.

La mer sera houleuse dans le nord et très agitée à agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales atteindront entre 17 et 22°C dans le nord et sur les hauteurs, et entre 24 et 30°C ailleurs.

En résumé, une soirée et une nuit avec des nuages, des averses possibles, un vent soutenu et une mer agitée.