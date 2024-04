La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfarani Zanzari, a appelé les responsables des sociétés régionales du transport à parachever l’installation des systèmes de suivi d’exploitation à distance des équipements, à numériser le stock des pièces de rechange et à renforcer le parc et les ressources.

Zanzari a présidé mardi une séance de travail consacrée, à l’examen de la situation des sociétés régionales du transport et de la Société nationale du transport interurbain (SNTRI ) ainsi qu’à l’examen des propositions visant à améliorer la rentabilité du transport public urbain et interurbain à l’effet de résoudre les problèmes structurels, logistiques et financiers y afférents.

Au cours de cette réunion, elle a souligné que la priorité absolue restait de mettre en place un système de transport viable dans les différentes régions, fournissant des services décents, tout en assurant la sécurité, et la propreté et en veillant à respecter les horaires des dessertes.

La ministre a recommandé de prendre des mesures visant à fournir des programmes pratiques basés sur la bonne gouvernance et de nouvelles méthodes de travail, tout en fixant des délais de mise en œuvre et en soumettant des rapports périodiques sur les progrès accomplis en matière de suivi et d’évaluation.

Elle a souligné l’importance d’accélérer le processus de renforcement du parc et des ressources humaines, selon les dispositions en vigueur. L’objectif est de contribuer à améliorer l’offre et de répondre à la demande croissante, en coordination avec les différentes parties prenantes, tout en appelant à intensifier le contact entre les différentes institutions de transport terrestre pour partager les expériences et diffuser une nouvelle culture de gouvernance d’entreprise basée sur le suivi sur le terrain permettant d’identifier les problèmes.