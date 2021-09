L’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) vient de signer une convention de partenariat avec l’Association des avocats et des magistrats américains au profit des femmes détenues et des enfants délinquants. Cette convention vise à remplacer l’incarcération par le “service civil volontaire”.

Pour Radhia Jerbi, présidente de l’UNFT, cette convention facilitera la réinsertion des anciens détenus, parmi les femmes et les enfants, dans la société précisant que cela concerne essentiellement les personnes jugées et dont la punition a été remplacée par une punition alternative dans les tribunaux du Grand Tunis (Tunis, Manouba, Ariana et Ben Arous), de Sfax, Médenine, Béja et Mahdia.

” Il s’agit de leur donner une seconde chance, de réduire le taux de récidive (40 % actuellement) et d’alléger la pression sur les prisons (114% taux d’occupation actuellement) “, a-t-elle expliqué.

Dans ce cadre, elle souligne qu’à partir d’octobre 2021, des sessions de formation seront organisées à Médenine au profit des magistrats et des avocats pour défendre cette nouvelle mesure, mise en vigueur dans plusieurs pays.

D’autres sessions de formation seront organisées ultérieurement au profit des détenues incarcérées pour les initier au service civil volontaire, ajoute-t-elle.