Le réseau ” Swared ” lancé par Viamobile, premier établissement de paiement agréé en Tunisie, a annoncé la mise à la disposition des bénéficiaires des aides sociales, un réseau de 550 concessionnaires répartis à travers tout le pays pour se rapprocher de ses clients et leurs permettre de bénéficier de ses services gratuitement, dans des bonnes conditions et même en dehors des horaires administratives.

Selon le communiqué de ce réseau, ce service sera fourni tout au long de la semaine et pendant les fêtes, et ce dans le cadre de son engagement à soutenir les efforts nationaux, sachant que Swared a obtenu en avril 2021 l’autorisation auprès de la Banque Centrale en tant que premier établissement de paiement dans le pays.

Parmi les services que rend ce réseau figurent les opérations de versement et de retrait d’argent, de transfert d’argent d’une personne à une autre en temps-réel, le paiement des marchands, le paiement en ligne…

Les utilisateurs qui disposent d’un smartphone et d’un compte bancaire pourront installer l’application Swared sur leur mobile et lier leurs comptes Swared et bancaire..

Ils pourront ainsi charger leur Swared pour l’utiliser pour effectuer n’importe quelle opération financière. Mais pour jouir de ces services, il n’est pas nécessaire d’avoir un compte bancaire, ni encore une application mobile (ou un smartphone).

Les utilisateurs vont pouvoir se diriger vers ses agents pour régler leurs transferts, payer leurs facteurs de la Steg ou de la Sonede ou encore rembourser leur micro-crédit.

Le réseau ” Swared ” propose ses services relatifs à la distribution des aides sociales avec quatre banques publiques, à savoir la BNA, la BT, la STB et la BH.

Les aides financières conjoncturelles et exceptionnelles destinées aux couches sociales vulnérables ont été fixées dans le cadre d’un accord de crédit signé entre la Tunisie et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) à 300 dinars.

Il convient de rappeler que le conseil des directeurs exécutifs du groupe de la Banque Mondiale à approuvé le 31 mars 2021 un crédit d’une valeur de 300 millions de dollars pour financer un projet de renforcement de la protection sociale pour endiguer la pandémie en Tunisie.

Ce projet procédera à des transferts d’argents auprès de 1 million de familles tunisiennes afin de les aider à combattre les effets néfastes de la pandémie du coronavirus selon la BM.