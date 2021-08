Deux cents artisans tunisiens vont exposer à Kiev, du 28 au 30 septembre 2021, dans le cadre du premier Salon international du produit artisanal tunisien en Ukraine.

Un millier d’homme d’affaires ukrainiens sont attendus à cette exposition, organisée par la Fédération tunisienne des artisans et des petites et moyennes entreprises (FTAPME), en collaboration avec l’Association de la colonie tunisienne en Ukraine.

” L’objectif de ce Salon, où sont attendus près de 5 000 visiteurs, est d’ouvrir de nouveaux marchés aux artisans et PME tunisiennes en Ukraine, de promouvoir l’artisanat tunisien et d’attirer davantage de touristes ukrainiens, outre l’échange de cultures entre les deux pays “, indique le président de la FTAPME, Chaker Mechergui, cité par la TAP.

Il s’agit également d’une plateforme de 1 600 m3 d’échange et de contact entre les hommes d’affaires des deux pays, a-t-il ajouté. Parmi les produits tunisiens qui y seront exposés, on cite le produits de cuir, des produits alimentaires et de la mer, des dattes, l’huile d’olive, la confiserie artisanale, les épices, les produits cosmétiques et autres.

Le secteur de l’artisanat tunisien a été très impacté par la crise engendré par la pandémie du coronavirus étant donné que la plupart des produits artisanaux sont vendus dans des Salons, expositions ou foires, dans les lieux touristiques, sur les marchés d’exportation.

Mais après la propagation du coronavirus, les secteurs de l’événementiel, des foires et Salons ont connu des annulations massives, ce qui a condamné l’activité artisanale à un arrêt presque total.

Ce retour des salons et des expositions pourrait aider les artisans tunisiens à trouver des issues pour écouler leurs productions et les produits déjà stockés depuis des mois.