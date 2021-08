Par avis du Conseil du Marché Financier (CMF) en date du 17 août 2021, le groupe ELLOUMI a été autorisés d’acquérir 60% du capital de la Banque Tuniso-Koweïtienne (BTK), tout en la dispensant de l’obligation de dépôt d’un projet d’offre d’achat soit sous forme d’une offre publique d’achat soit sous la forme d’une procédure de maintien de cours visant le reste du capital de la BTK.

Extrait de l’avis du CMF

Le Conseil du Marché Financier porte ainsi à la connaissance des actionnaires de la Banque Tuniso-Koweitienne -BTK- et du public que :

– La société Etablissement MT ELLOUMI envisage d’acquérir la totalité de la participation appartenant à la «BPCE International et Outre-Mer » (société anonyme de droit français) dans le capital de la BTK, soit un nombre de 1 199 996 actions d’une valeur nominale de 100 dinars l’action, représentant 59,999% du capital de ladite banque, au prix de trois dinars trois cents millimes (3,3 DT) pour la totalité du bloc d’actions.

Par décision, n° 52 en date du 17 août 2021, a décidé d’autoriser l’acquisition du bloc de titres sus mentionné et de dispenser la société « Etablissement MT ELLOUMI » de procéder à une offre d’achat sous forme d’une offre publique d’achat ou sous forme de procédure de maintien de cours à prix fixé visant le reste des actions composant le capital de la BTK et ce, conformément aux dispositions de l’article 6 nouveau de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

A propos du Groupe Elloumi

Le Groupe ELLOUMI, a été fondé en 1946 par M. Taoufik Elloumi en Tunisie. Le Groupe ELLOUMI est le plus grand groupe industriel et exportateur en Tunisie. Elle est spécialisée dans une grande variété de services, notamment les câbles automobiles, électriques et télécoms, les faisceaux de câbles, l’agroalimentaire, l’immobilier, l’urbanisme, la vente au détail, l’électroménager et le conseil. Le Groupe ELLOUMI comprend 30 filiales dans le monde et emploie plus de 10 000 personnes.

A propos de la BTK

Signature de la convention bilatérale entre les gouvernements Tunisien et Koweitien portant création de la BTKD (29 octobre 1980)

Création officielle de la banque, au capital de 100 MD (25 février 1981)Démarrage effectif des opérations (mars 1981)

2008 : Acquisition de 60% du capital de la BTK par le Groupe Caisse d’Epargne, via son pôle de banque commerciale à l’international, la Financière OCEOR (Groupe BPCE depuis 2009)

Janvier 2018 : Augmentation de capital de la BTK de 100 millions de dinars