Noureddine Taboubi, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a rencontré à Tunis, lundi 16 août 2021, six députés des partis Tahya Tounes, de la Réforme et d’Al Watania.

Si l’on en croit un bref communiqué de l’organisation syndicale, cette rencontre a eu lieu à la demande députés de ces blocs, et elle a été axée sur la situation générale dans le pays suite aux mesures exceptionnelles en cours.

Même si le document essaie de noyer le poisson concernant les vraies raisons de cette rencontre, lesdits députés sont surtout inquiets car, n’ayant plus d’immunité parlementaire, ils peuvent à tout moment être arrêtés. Voilà pourquoi ils évoquent “la nécessité de garantir les droits et libertés, le respect de la loi et l’intégrité des individus”.

Or, si vous êtes “propres”, pas de crainte; seuls celles et ceux qui ont trempé dans des affaires louches doivent s’inquiéter. Et dans cette optique, même certains syndicalistes ont des soucis à se faire concernant cette “opération main propre” engagée par le président de la République.

Au cours de cette entrevue, les députés ont mis en avant le rôle important que devrait jouer l’UGTT en cette étape délicate que traverse le pays.

Moralité: Vous devriez agir à l’Assemblée comme si vous alliez perdre tous vos privilèges du jour au lendemain!