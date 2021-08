A l’occasion de la journée nationale de la femme, la ministre de la femme, de la famille et des séniors Imen Zahouani Houimel a appelé à l’élaboration d’un national commun pour la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre société.

“En dépit de la situation exceptionnelle de notre pays en raison de la propagation du coronavirus, la fête nationale de la femme demeure un symbole et une fête annuelle pour faire le point sur les réalisations accomplies en matière des droits de la femme” a indiqué la ministre à l’ouverture d’un webinaire organisé jeudi sur le thème “génération de l’égalité pour la lutte contre les violences faites aux femmes”.

Elle précisé que le choix de ce thème illustre l’engagement national et international de la Tunisie à consolider l’égalité des chances entre les deux sexes et la participation effective de la femme au développement.

Houimel a souligné que cette journée offre l’occasion d’évaluer les efforts déployés en matière de lutte contre les violences à l’égard des femmes, après la promulgation de la loi 58 de l’année 2017 surtout que les atteintes aux droit de la femme se sont multipliées dans les espaces public et privé, rappelant le lancement d’un dialogue national pour la lutte contre les violences faites aux femmes en juillet 2021.

Par ailleurs, la ministre de la femme a relevé l’importance de l’autonomisation économique des femmes en tant que moyen de prévention contre les violences, annonçant le lancement officiel du programme national de renforcement de l’initiative économique féminine et l’investissement dans le genre social” Rayidet” pour la période entre 2022-2025 après l’évaluation de la première partie du programme “Rayida”.

Elle a affirmé que le ministère de la femme s’emploie à assurer la protection des catégories vulnérables qui a été concrétisé à travers la loi 37 du 16 juillet 2021 relative à l’organisation du travail domestique, outre des initiatives législatives visant à réaliser l’égalité et la prévention contre toutes formes de violence contre la femme, dont notamment le projet de loi relatif au congé de maternité et de paternité et autres..