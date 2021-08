82 opérations de levées de fonds par des startups ont été effectuées, en Tunisie, durant l’année 2020, pour un total de 23,2 millions de dinars (MDT).

“46,3% des opérations d’investissement en 2020 proviennent d’organismes d’investissement réglementés. En deuxième position, les Business Angels assurent 36,6% des opérations d’investissement en 2020”, selon le rapport annuel de Startup Tunisia qui vient d’être publié.

Les startuppers en Tunisie sont relativement jeunes, plus de 50% d’entre eux sont âgés de moins de 34 ans (le plus jeune startupper tunisien n’a que 19 ans).

Les fondateurs de startups tunisiennes ont un excellent niveau d’éducation avec 70% ayant un niveau BAC+5 et 30% un niveau BAC+3 au moins. Les filières de formation les plus représentés sont l’ingénierie & techniques et Business (respectivement 58% et 31,7%). L’art, le droit et la santé représentent 10,2% des filières de formation des fondateurs de startups labellisées. Et 0,7% des fondateurs sont autodidactes.