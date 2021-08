“Pour le moment, il n’y a pas de décision finale en ce qui concerne le nouveau chef du gouvernement”, a fait savoir Walid Hajjem, conseiller auprès du président de la République.

Joint jeudi au téléphone par l’agence TAP, Hajjem a assuré cependant que “le rythme s’accélère dans ce sens”.

Et de souligner que le président de la République Kaïs Saïed est “tout à fait conscient du pouls de la rue et de tout ce qui se passe et se dit. Il travaille avec détermination selon une vision claire”.

Le président de la République a annoncé, le 25 juillet dernier, l’activation de l’article 80 de la Constitution. Il a décidé le gel, pendant 30 jours, de toutes les activités du parlement, la levée de l’immunité de tous les députés et le limogeage du chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Kais Saied a également annoncé qu’il se chargeait du pouvoir exécutif avec l’aide du gouvernement qui sera présidé par un chef désigné par le président de la République.