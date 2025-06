Santé en Afrique : La Tunisie prend les rênes du Centre régional de l’Africa CDC pour l’Afrique du Nord

Le ministère de la Santé a annoncé lundi que la Tunisie a été choisie pour présider le Centre régional pour l’Afrique du Nord, du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) dont le siège sera établi dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Cela a été décidé lors de la réunion du Comité directeur régional de l’Africa CDC, tenue ce lundi au Caire, avec la participation d’une délégation tunisienne dirigée par le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani.

La Tunisie a été choisie à l’unanimité par les ministres et les chefs de délégation, ce qui témoigne de la confiance des pays africains dans le rôle de la Tunisie et sa capacité à faire avancer l’agenda de la santé publique vers plus d’intégration et de préparation.

À cette occasion, Ferjani a affirmé que ce choix constitue une reconnaissance du statut de la Tunisie et de ses efforts continus pour renforcer la sécurité sanitaire, notamment après près de dix années de blocage dans l’activation de ce centre. Cette étape marque ainsi le début d’une nouvelle phase pour l’élaboration de stratégies sanitaires unifiées et plus influentes en Afrique du Nord.