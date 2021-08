Le parti Ettakatol appelle à la tenue d’élections législatives anticipées dans les meilleurs délais et après la révision de la loi électorale, de la loi sur les partis et les associations, ainsi que de tous les textes garantissant l’intégrité de l’opération électorale.

Ettakatol estime que le principe d’une séparation des pouvoirs est l’un des fondements de la démocratie. Il est également impératif de garantir le retour à un fonctionnement normal des institutions de l’Etat.

Le 25 juillet 2021, le président de la République, Kais Saied, a annoncé des mesures exceptionnelles, à savoir le gel de toutes les activités du Parlement pour une durée de 30 jours et la levée de l’immunité de tous les députés.

Il a également annoncé qu’il démettait de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Mechichi et se chargeait du pouvoir exécutif avec l’aide du gouvernement qui sera présidé par un chef désigné par le président de la République.

Dans une déclaration publiée mercredi 4 août 2021 à l’issue de la réunion du conseil national du parti, Ettakatol considère que les décisions prises par le président de la République, malgré une interprétation élargie de l’article 80 de la Constitution, constituent un facteur majeur permettant de mettre un terme à la crise et à la corruption.

Elles constituent également une occasion pour rectifier le processus et continuer la transition démocratique selon les principes de la révolution.

Néanmoins, Ettakatol appelle au respect des droits de l’Homme, des libertés, de l’Etat de droit et de l’indépendance de la justice, insistant sur la nécessité d’éviter les erreurs pouvant nuire à la totalité du processus et envoyer un message négatif à l’opinion publique nationale et internationale.