Les travaux du congrès de l’Union internationale de la jeunesse socialiste, organisé par l’organisation “Jeunes socialistes démocrates” relevant d’Ettakatol en partenariat avec la jeunesse du mouvement palestinien “Fatah”, ont démarré vendredi 22 février à Sousse et se poursuivront jusqu’au 24 courant.

Environ 150 délégations des organisations de jeunesse des partis socialistes de 70 pays prennent part à ce congrès, indique la vice-présidente de l’Union internationale et secrétaire générale exécutive des Jeunes Socialistes démocrates (Ettakatol), Hind Mghaieth.

A rappeler au passage que Hind Mghaieth a été élue en 2018 à la tête de l’Union internationale. Elle a mis l’accent sur le caractère inédit de cet événement qui se tient pour la première fois dans un pays arabe et africain.

“Ce congrès sera l’occasion de refléter l’image de la Tunisie démocratique et progressiste et un point de départ pour faire la promotion du tourisme tunisien et infirmer toutes les allégations et les inquiétudes relatives à la réalité de la situation sécuritaire et de la stabilité du pays”, a-t-elle déclaré.

L’ordre du jour du congrès aborde la question de “la lutte contre l’injustice sociale et le changement climatique dans le monde”. A cet effet, les participants prendront part à des ateliers et des séances de travail pour discuter de l’importance du développement dans la stabilité et de la paix social.

Prennent part aux travaux, le ministre de la Jeunesse et des Sports de la Malaisie et des personnalités nationales tunisiennes et palestiniennes, dont Mustapha Ben Jaafar (président d’ETTAKATOL) et le responsable des relations extérieures du FATAH, Rouhi Fatouh.