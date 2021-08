La Fédération nationale du cuir et de la chaussure de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) appelle les professionnels du secteur à baisser les prix et à adopter une réduction de plus de 20 %, annoncée pour la saison des soldes d’été qui débutera le 5 août.

Le président de la Fédération, Akram Belhaj, indique que les professionnels ont le libre choix en termes d’application des réductions et selon les conditions de chacun d’entre eux.

Cet appel fait suite à l’appel lancé par le président de la République, Kais Saïed, le 28 juillet 2021, lors de sa rencontre avec le président de l’UTICA, aux commerçants de gros et de détails pour qu’ils baissent les prix dans ces circonstances exceptionnelles que traverse le pays.

Les soldes d’été pour l’année en cours démarreront le 05 août 2021 et dureront six semaines jusqu’au 16 septembre 2021, a annoncé, le 30 juillet, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Il a rappelé l’impératif de déposer les déclarations à cet effet auprès des directions régionales du commerce, de s’engager à ce que les remises déclarées ne soient pas inférieures à 20%, d’afficher les réductions sur les vitrines et de signaler les marchandises concernées par les soldes, de manière claire.

Le ministère a, par ailleurs, exhorté les commerçants à respecter le protocole sanitaire en imposant l’obligation de porter les masques aux vendeurs et aux clients, en procédant à la prise de températures à l’entrée des boutiques et des espaces commerciaux, en garantissant la disponibilité du gel désinfectant et en respectant la distanciation physique.