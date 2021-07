Le Président de la République, Kaïs Saïed a appelé samedi, à la baisse du taux d’intérêt en vigueur dans les banques, pour qu’une partie revienne à la communauté nationale.

Recevant au palais de Carthage le président de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et des Etablissements Financiers (APTBEF), Mohamed Agerbi qui était accompagné de deux membres de l’association, Mouna Said et Hichem Rebai, le chef de l’état a exprimé sa considération pour le patriotisme des intervenants dans le secteur bancaire et des établissements financiers. Il les a appelés à déployer un effort additionnel au cours de cette période exceptionnelle par laquelle passe le pays et à se ranger du côté du peuple tunisien.

Saïed a affirmé qu’il n’y a pas de place dans la Tunisie d’aujourd’hui, à l’injustice, à l’extorsion ou à la confiscation de l’argent, soulignant que les droits sont préservés dans le cadre de la loi.