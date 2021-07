La Tunisie a raflé neuf médailles dont 6 en or et 3 en argent, au concours d’huile d’olive ” Dubaiooc 2021 ” (du 22 au 25 juin 2021) à Dubaï, annonce le Centre technique de l’emballage et du conditionnement (PACKTEC).

Les huiles d’olives tunisiennes ayant remporté les médailles d’or sont : Domaine Adonis (deux médailles), Dear Olive (deux médailles), Ziane (une médaille) et Triomphe thuccabor (une médaille).

Pour ce qui est des trois médailles d’argent, elles ont été décernées à ” Kordoba “, ” Baya Olive Oil ” et ” Chobrane “.

Plus de 400 marques d’huile d’olive représentant 23 pays ont participé à ce concours qui se déroule deux fois par an.

La première session de ce concours consacrée à l’huile d’olive de récolte précoce se tient en février alors que la deuxième session, qui est dédié à l’ensemble des huiles d’olive extra vierge, se tient en juin.

Les exportations d’huile d’olive emballée ont connu une hausse de 34% en termes de quantité, au cours des cinq dernières années, selon le directeur commercial de l’Office national de l’huile (ONH), Moez Ben Amor.